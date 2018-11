Ciclista tem faca cravada na cabeça e pedala até hospital na África do Sul

Um ciclista foi atacado com um golpe de faca na cabeça, teve a lâmina cravada no crânio e pedalou até o hospital em busca de atendimento na Cidade do Cabo, na África do Sul. Shaun, como foi identificado o ciclista, passou por uma cirurgia e se recupera do ferimento, de acordo com a BBC.

Conforme a imprensa local, Shaun é garçom e voltava do trabalho quando foi abordado por criminosos; ele resistiu ao assalto e sofreu o golpe de faca.

Um amigo de Shaun postou em uma rede social que ele passa bem após o procedimento cirúrgico realizado no hospital Tygerberg.

“Médicos disseram para mãe dele que até agora não há nenhum dano permanente”, disse a mensagem.

Ainda segundo sites de notícias da África de Sul, ciclistas profissionais denunciam assaltos frequentes em vias da Cidade do Cabo.