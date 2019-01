China testa ônibus que cobram a tarifa ao reconhecer o rosto do passageiro

Cidades da China fazem testes para que os passageiros paguem a tarifa de ônibus apenas mostrando o rosto ao embarcar. Ao reconhecer o usuário, o sistema faz a cobrança, a partir dos dados bancários de cada pessoa.

Neste mês de janeiro, dois coletivos com a tecnologia começaram a testar esse modelo em Jinhua, cidade de 5 milhões de pessoas no leste do país, segundo o jornal People's Daily.

Para se cadastrar, os usuários precisam baixar um aplicativo, fazer o cadastro e enviar um selfie. A câmera no ônibus faz o reconhecimento da imagem em um segundo. O equipamento fica próximo ao motorista. Não há catracas nos veículos.

Face-scanning for #bus payments has recently been launched in Jinhua, E China’s Zhejiang Province. After passengers register though mobile app, the on-board camera is able to verify payment through #facialrecognition in just one second pic.twitter.com/XPbjfNWyG4