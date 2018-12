Chanel vai parar de usar peles de animais exóticos

A Chanel deixará de usar em suas coleções peles de animais exóticos, como crocodilos e cobras, tornando-se assim a primeira marca de luxo a tomar esta decisão, aplaudida pelos defensores dos animais.

A marca francesa "não utilizará mais peles exóticas para suas futuras criações", ou seja, de crocodilo, cobra, lagarto e outras, indicou nesta terça-feira em um comunicado.

"Cada vez é mais difícil obter peles exóticas que correspondam a nossas exigências em termos éticos", acrescentou a Chanel na nota.

Os artigos da Chanel, como bolsas, casacos e sapatos confeccionados com peles exóticas, eram vendidos por até 9.000 euros (10.300 dólares). Nesta terça-feira, no site da marca, as bolsas de píton não estavam mais disponíveis para venda.

O estilista veterano da marca Karl Lagerfeld disse à revista Women's Wear Daily que a Chanel usava peles tão raramente que não conseguia se lembrar da última vez que estas apareceram nas passarelas.

Ele disse que a marca optou por abandonar as peles exóticas em vez de esperar que isso fosse "imposto a nós. Fizemos isso porque é algo que está no ar".

A associação de direitos dos animais Peta aplaudiu a medida: "Não há nenhum sinal de modernidade na utilização de peles roubadas de animais atormentados", disse.

"Está claro que chegou o momento de que todas as marcas, como a Louis Vuitton, sigam o exemplo da Chanel e passem a utilizar materiais inovadores" em vez de pele animal, acrescentou a Peta.

Outras marcas de luxo, como Gucci, Versace, Armani e Hugo Boss já tinham anunciado que estavam abandonando o uso de peles de vison, raposa e coelho, ante um consumidor cada vez mais sensibilizado com o bem-estar animal.