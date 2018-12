Carro-forte espalha cédulas em estrada e gera caos no trânsito nos Estados Unidos

Um carro-forte com defeito espalhou centenas de notas de dólar em uma estrada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e gerou uma corrida pelo dinheiro. Várias pessoas correram risco na via Rota 3 Oeste, com grande movimentação de veículos, em busca das cédulas que se espalharam pela via.

De acordo com a emissora NBC, vários motoristas chegaram a parar o carro e descer para coletar o dinheiro que voava pela estrada. A confusão acarretou em pelo menos duas colisões, segundo a TV americana. Não houve feridos.

Multiple crashes as drivers leap from their vehicles to pick up bank notes on New Jersey highway after armored truck spills CASH all over road during morning commute pic.twitter.com/EyrxrLeIAx