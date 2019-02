Cão de tutor brasileiro vence tradicional competição nos EUA

King, um fox terrier de pelo duro, levou o título de melhor cachorro da competição do Westminster Kennel Club, realizada em Nova York, nos Estados Unidos. A 143ª edição do evento reuniu cerca de 2.800 animais, de 200 raças e diferentes países.

O cachorro, cujo dono seria brasileiro, ficou em primeiro no grupo em que era avaliado e disputou o troféu com outros cinco cães finalistas, na noite desta terça-feira (12). É a 15ª vez que a raça conquista o título.

Fox terrier de pelo duro King é alimentado AFP

A tradicional competição ocorreu no Madison Square Garden. Os cães foram julgados e premiados em diferentes quesitos. O anúncio de "best in show" para King arrancou palmas do público, mas outros não gostaram da escolha. Em rede social, seguidores contestaram o resultado e apontaram seus favoritos.

No ano passado, o bichon frise Flynn superou todos os outros peludinhos e foi o grande vencedor.