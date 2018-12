Caminhão vaza uma tonelada de chocolate e fecha rua na Alemanha

O caminhão de uma fábrica de chocolate deixou vazar cerca de uma tonelada da guloseima e fechou uma rua na cidade Westönnen, no Oeste da Alemanha, nesta segunda-feira (10).

Com um frio de 2º C, o chocolate derretido logo ficou rígido e ficou impossível transitar pela via, conforme o portal de notícias inglês The Guardian.

Segundo o jornal alemão Soester Anzeiger, o vazamento ocorreu devido a um "pequeno defeito técnico" em um tanque de armazenamento.

O caso mobilizou uma equipe de 25 bombeiros. Eles usaram pás, picaretas, água quente e maçarico para derreter e retirar o chocolate da avenida.

vazou chocolate de uma fábrica nas ruas de westoennen, na alemanha. pic.twitter.com/1e6RMYppDv — árbitro de vídeo (@leandrolopes) 12 de dezembro de 2018

Conforme a empresa produtora de chocolate DreiMeister informou a sites locais, o vazamento desperdiçou quase uma tonelada do produto e ocupou cerca de 10 metros quadrados da via.