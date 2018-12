Cachorro é atropelado e percorre 25 quilômetros preso ao para-choques de um veículo 

Após ser atropelado, um cão da raça schauzer, de 13 anos, ficou preso no para-choques de um veículo e percorreu cerca de 25km entre as cidades de Seevetal e Hamburgo, na Alemanha. O animal ainda teve de esperar mais 10 horas até ser notado pela motorista.

Segundo informações do site G1, uma mulher de 59 anos, que dirigia o veículo, não notou o momento em que atropelou o animal e viajou até sua cidade com o cãozinho preso nos para-choques do carro.

De acordo com a alemã, ao chegar na garagem de sua casa, ela não percebeu nenhum tipo de alteração por estar muito escuro. Somente após 10 horas, a idosa voltou à garagem e se deu conta do animal ainda preso ao para-choque do carro.

Sem acreditar no que via, a dona do veículo acionou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu tirar o cachorrinho e devolver à dona que já tinha reportado o caso às autoridades.

Assustado, e sem ferimentos graves, Tero ainda tentou morder os bombeiros que o resgataram.