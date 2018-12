Barrada nos EUA, mãe tem autorização para entrar no país e abraçar filho em estado terminal

Uma mulher do Iêmen recebeu uma autorização especial para visitar os Estados Unidos e ver, pela última vez, o filho em estado terminal em um hospital de Oakland, na Califórnia. A muçulmana Shaima Swileh está proibida de visitar os Estados Unidos desde que Trump vetou a entrada no país para pessoas de origem de países de maioria muçulmana, incluindo o Iêmen.

#NOW: Yemeni mother Shaima Swileh arrives at @flySFO headed to the hospital to see her dying son. #ktvu pic.twitter.com/bOW4HFw5wR