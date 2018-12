Balanço do tsunami na Indonésia sobe a 373 mortos e 1.400 feridos

O balanço do tsunami na Indonésia subiu a 373 mortos e 1.400 feridos, anunciou nesta segunda-feira a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes.

Também há 128 desaparecidos após o tsunami que atingiu no sábado à noite o Estreito de Sunda, que separa as ilhas de Sumatra e de Java. O balanço anterior era de 281 mortos.

A onda gigante atingiu praias e zonas costeiras ao redor do estreito de Sunda, espalhando pânico entre moradores e turistas na região.

Centenas de edifícios foram danificados, principalmente nas praias do sul da ilha de Sumatra e do extremo oeste de Java. O tsunami, segundo autoridades, foi provocado pela erupção do vulcão que é considerado o "filho" do lendário Krakatoa, o Anak Krakatoa.

Por meio do Itamaraty, o governo brasileiro divulgou nota de pesar e solidariedade ao povo e ao governo da Indonésia