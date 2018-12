Dois aviões do Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos (USMC, Marines) colidiram em pleno ar durante uma operação de reabastecimento de combustível sobre a costa do Japão, informou, nesta quarta-feira, um funcionário do departamento de Defesa.

Os aviões envolvidos são um caça F-18 e um C-130 de abastecimento, segundo o funcionário.

Os Marines revelaram que os aviões haviam decolado da Estação Aérea do USMC em Iwakuni e que operações de busca e resgate estão em curso após o "acidente".