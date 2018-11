Avião de Angela Merkel com destino a Argentina faz pouso de emergência

A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, passou, nesta quinta-feira, por um susto. Ela estava a bordo de um avião com destino a Buenos Aires, onde participará do encontro dos principais líderes mundiais da Cúpula do G-20. A aeronave foi obrigada a fazer um pouso de emergência na cidade alemã de Colônia. Também estavam no voo o ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, e um grupo de jornalistas.

O Airbus enfrentou dificuldades técnicas no ar. "Após um problema técnico, o avião governamental aterrissou de forma segura em Colônia há alguns minutos", indicou o governo às 20h20 GMT (18h20 em Brasília).

A causa exata do problema ainda não foi esclarecida, mas há informações de que houve falhas na tecnologia de comunicação da aeronave. A viagem duraria 15 horas, mas foi interrompida após um hora de voo. O governo confirmou a presença de Merkel na Cúpula do G-20.