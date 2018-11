Aumenta para 409 o número de feridos em protestos na França

O governo francês aumentou para 409 o número de feridos e até 282 a quantidade de detenções na tensa jornada de protestos que ocorreu no sábado (17) em vários pontos do país, onde o movimento conhecido como "coletes amarelos" se manifestou contra os novos impostos aos combustíveis, em especial, do diesel.

> Protestos contra aumento do combustível na França deixam um morto e 106 feridos

O Ministério de Interior Christophe Castaner manteve o balanço de uma pessoa morta, uma aposentada atropelada no sudeste da França. "Esta noite foi agitada (...) Houve agressões, brigas, facadas", lamentou o ministro.

Na manhã de hoje (18), domingo, ainda havia vários pontos de manifestações em rotatórias, pedágios e estradas de todo o país.

A revolta popular, organizada nas redes sociais sem a tutela de partidos ou sindicatos, também acabou com feridos entre as forças da ordem, um total de 28, "alguns deles em estado grave", especificou Castaner.

Os "coletes amarelos", em alusão à peça fluorescente usada pelos manifestantes, protestaram, em um primeiro momento, pela alta tributária sobre os combustíveis para financiar a transição energética, embora, os atos, também, tenham se estendido à falta de poder aquisitivo em geral.