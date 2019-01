Atum gigante bate preço recorde no 1º pregão do ano em Tóquio

Um atum de 278 kg atingiu, ontem, o preço recorde de 333,6 milhões de ienes (US$ 3,1 milhões ou R$ 11,5 milhões) em Tóquio, um valor inesperado para o primeiro pregão de 2019, no novo mercado de Toyosu. “É um bonito atum, e mais caro que o previsto”, comentou o comprador Kiyoshi Kimura, proprietário da rede de restaurantes Sushi Zanmai.

O atum foi pescado na costa da prefeitura de Aomori, no norte do arquipélago japonês.

O preço pago supera os US$ 10 mil o quilo. Às 5h10 da manhã (18h10 Brasília), as campainhas soaram para marcar o início do pregão, no qual centenas de atuns frescos ou congelados são arrematados durante um espetáculo visual e sonoro que apenas os entendidos conseguem compreender.

Foi o primeiro pregão do ano no Toyosu, inaugurado em 11 de outubro para substituir o lendário mercado de Tsukiji, fechado após 80 anos de existência.