Ato de "coletes amarelos" começa com confrontos e gás lacrimogêneo em Paris

Policiais dispararam bombas de gás lacrimogêneo contra protestos dos "coletes amarelos" no início deste sábado (8), em Paris. Já é a quarta semana de manifestações contra a alta do custo de vida no país, entre outras demandas.



Os confrontos ocorreram na avenida de Champs Elysées, onde, segundo a polícia, cerca de 1.500 manifestantes se concentravam. Eles tentaram marchar em direção ao palácio presidencial, mas foram impedidos pela polícia. Mais de 200 pessoas foram detidas após a polícia encontrar armas como martelos, tacos de baseball e bolas de borracha. Em outras partes da cidade, o clima era tranquilo. "Vamos fazer todo o possível para que este seja um dia sem violência, para que o diálogo que começamos nesta semana possa continuar dentro das melhores circunstâncias", afirmou na TV o premiê Edouard Philippe.

Confrontos ocorreram na avenida de Champs Elysées, em Paris Zakaria Abdelkafi/AFP Confrontos ocorreram na avenida de Champs Elysées, em ParisZakaria Abdelkafi/AFP Confrontos ocorreram na avenida de Champs Elysées, em ParisZakaria Abdelkafi/AFP Confrontos ocorreram na avenida de Champs Elysées, em ParisZakaria Abdelkafi/AFP Confrontos ocorreram na avenida de Champs Elysées, em ParisZakaria Abdelkafi/AFP Confrontos ocorreram na avenida de Champs Elysées, em Paris Zakaria Abdelkafi/AFP



Na terça, Philippe anunciou a suspensão do aumento de impostos sobre os combustíveis por pelo menos seis meses. Cerca de 89 mil policiais foram destacados ao redor do país para atuar contra os manifestantes. Destes, 8 mil foram enviados para as ruas de Paris, numa tentativa de impedir uma repetição da confusão da semana passada, quando manifestantes incendiaram carros e saquearam lojas na famosa avenida de Champs Elysées.



Turistas e moradores preferiram ficar dentro de casa, e Paris parecia uma cidade-fantasma, com museus, lojas de departamento e o metrô fechados diante dos protestos. Dezenas de ruas no centro de Paris foram fechadas para o trânsito, e a Torre Eiffel e atrações como o Museu d'Orsay, o Louvre e o Centre Pompidou não abriram suas portas.

Muitas lojas colocaram placas de madeira nas vitrines para impedir saques.



As autoridades estão realizando controles nas estações de trem e em pontos estratégicos da cidade.