Ataque de mísseis israelenses na Síria fere três soldados, diz TV

Aviões de guerra israelenses que sobrevoavam o Líbano lançaram mísseis em direção a áreas próximas a Damasco, capital da Síria, nesta terça-feira (25), atingindo um depósito de armas e ferindo três soldados, segundo informações da TV estatal síria.

Segundo a emissora, a maioria dos mísseis foram abatidos por sistemas de defesa antiaérea.

O ataque relatado perto de Damasco é o primeiro desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país irá retirar suas 2 mil tropas da Síria.

Após a declaração de Trump, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que Israel "continuaria a agir contra as tentativas do Irã de se fortalecer militarmente na Síria e, na medida do necessário, vamos até expandir nossas ações". Fonte: Associated Press.