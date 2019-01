Ataque de aranha é confundido com homicídio e vira caso de polícia na Austrália

A aparição de uma aranha virou caso de polícia na cidade Wanneroo, no oeste da Austrália, na noite do primeiro dia do ano. De acordo com a Polícia local, um transeunte ligou para emergência relatando que ouvia um homem e uma criança gritando frases como “Por que você não morrer?!”.

Ao chegar ao local, os policiais confirmaram que a família tentava matar uma aranha. Em uma postagem em rede social, a Polícia local informou que ninguém se feriu no caso, “exceto a aranha”.

“Esse é um trabalho que espera ver uma coisa e vê outra”, informou o porta-voz da Polícia de Wanneroo ao site de notícias BBC.

Ainda conforme policiais da cidade, na Austrália há espécies de aranha com picada venenosa que pode ser fatal, mas não há registro de morte desse tipo no país desde 1981.