Árvores de Natal da Casa Branca geram montagens engraçadas na web

A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, revelou a decoração de Natal da Casa Branca, despertando críticas na internet sobre a cor vermelha das árvores. Diversos memes compartilhados nas redes sociais zoaram com o cenário, descrito como "“corredor de assassinatos de natal”, “a avenida de árvores vermelhas de sangue” e "agourentos".

“A escolha do vermelho é uma extensão dos tons ou listras encontradas no selo presidencial projetado por nossos pais fundadores. É um símbolo de valor e bravura", explicou a assessoria de Melania Trump.

A internet, como sempre, não perdoou. Memes e montagens visuais transformaram as árvores vermelhas em personagens da série "The Handmaid's Tale", no corredor sinistro das gêmeas do filme de terror "O Iluminado", um cult de 1980 dirigido por Stanley Kubrick, um cenário de aparição do psicopata da série Dexter, mergulhado em sangue, além de comparar as árvores vermelhas a escovas rotativas de lava-jato.