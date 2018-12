Após aparição de drones misteriosos, voos são suspensos em Londres

Os voos voltaram a ser suspensos nesta sexta-feira à tarde no aeroporto de Gatwick, em Londres, após a "notificação não confirmada de um drone", algumas horas após a reabertura do local, informou uma porta-voz do aeroporto.

"No momento, suspendemos as operações do aeródromo como precaução devido à notificação não confirmada de um drone" por volta das 17h10 GMT (15h10 de Brasília), declarou uma porta-voz.

O aeroporto, o segundo maior do país atrás do aeroporto de Heathrow, reabriu esta manhã depois de ter sido forçado a fechar por quase 36 horas depois do sobrevoo de misteriosos drones.