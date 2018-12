Aplicativo de comida entrega bode vivo em Angola

Cidades africanas estão explorando o mercado de aplicativos para entrega de comida. Em Luanda, capital de Angola, um aplicativo entrega até bode vivo na porta da casa do cliente. Bicicletas e motonetas são os meios de transporte dos entregadores. O aplicativo se chama Tupuca, já tem 140 entregadores que realizam cerca de 17 mil entregar por mês na capital angolada, segunda a revista "The Economist". Além de bode, o Tupuca também entrega porcos e frangos vivos, além de pizzas, sanduíches e sushis.

O fornecedor dos animais vivos é a Roque Online, uma startup que carrega esse nome em referência ao Mercado Roque Santeiro, um grande mercado a céu aberto em Luanda que foi fechado em 2011. As novelas brasileiras são famosas em Angola. "Roque Santeiro" foi um dos sucessos da Globo nos anos 1980.

Além da Tupuca, também estão se popularizando na África aplicativos como Jumia Food e Mr D Food, que competem com a americana Uber Eats.

Erickson Mvezi, responsável pela gestão do Tupuca, conta que o aplicativo está quebrando as barreiras entre os mercados formais e informais, aproveitando o crescimento da classe média e da elite no país africano.