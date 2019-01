Aos 97 anos, marido da rainha Elizabeth II bate o carro e sai ileso

O príncipe Philip, 97, marido da rainha Elizabeth II, se envolveu em um acidente de carro enquanto dirigia em Norfolk. no leste da Inglaterra. Ele escapou sem ferimentos.

Segundo a polícia, o carro de Philip bateu em outro veículo quando tentava entrar em uma estrada, vindo de um acesso. Com o impacto, a Range Rover do príncipe capotou e ficou caída sobre uma das laterais. No outro automóvel, viajavam duas pessoas, que tiveram ferimentos leves.

Uma testemunha disse à BBC que Philip estava bastante agitado após o acidente.

Segundo o palácio de Buckingham, Philip não se machucou, e foi examinado por um médico depois do acidente. Ele não precisou ir ao hospital e retornou à casa de campo da família real em Sandringham, próxima ao local da batida.

Philip, que também possui o título de duque de Edimburgo, se casou com Elizabeth em 1947, que foi coroada rainha em 1952.

Ele se aposentou da vida pública em agosto de 2017 e deixou de comparecer a eventos oficiais ao lado da rainha desde então. Ao longo de 65 anos, Philip participou de mais de 22 mil atos públicos.