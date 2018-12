Adolescente armado comete suicídio em escola nos EUA

Um adolescente armado suicidou-se nesta quinta-feira em uma escola em Indiana depois de ser cercado por policiais, que foram alertados de que um suspeito armado estava indo para o estabelecimento, informou a imprensa americana. Os policiais trocaram tiros com o suspeito por volta das 08h00 na Dennis Middle School, na cidade de Richmond.

Ainda não se sabe se o adolescente estudava naquela escola. Nenhum outro estudante ou funcionário ficou ferido, segundo as autoridades. Os alunos foram evacuados para outro campus, onde se encontraram com seus pais.

O incidente "resultou na morte de um adolescente suspeito, e nenhum outro estudante ficou ferido", disse a polícia do estado de Indiana em sua conta no Twitter.

Testemunhas relataram ter ouvido vários tiros e presenciado uma forte presença policial no início do dia.

Peggy Lewis, que mora do outro lado da rua do campus, disse à emissora TV6 que a polícia atirou contra o vidro de uma porta lateral do prédio da escola e logo depois entrou no estabelecimento. "Ouvi três disparos, olhei pela porta e a polícia estava atirando", disse Lewis ao canal de televisão.

O jornal Indianapolis Star informou que o adolescente chegou à escola mais ou menos ao mesmo tempo que os policiais, que haviam sido alertados de que um indivíduo armado estava indo para o campus.

Não ficou claro se o adolescente foi atingido por balas da polícia antes de se matar.