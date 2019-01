Acusar Trump de ser agente russo é uma estupidez, diz Kremlin

O Kremlin afirmou que acusar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um agente russo é "uma estupidez", segundo afirmou um assessor presidencial russo nesta quarta-feira, 16. A declaração foi feita depois de serem divulgadas notícias de que o Departamento Federal de Investigação americana, o FBI, estaria tentando determinar se Trump trabalha para Moscou.

"Por que comentar sobre essa estupidez? Como poderia o presidente dos Estados Unidos ser um agente de outro país?", questionou Yuri Uchakov em coletiva de imprensa. Uchakov acrescentou que as relações com os Estados Unidos são muito ruins e que "nada foi feito para uma melhoria" desde a eleição de Trump em novembro de 2016.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, explicou nesta quarta-feira que é "difícil entender o que está acontecendo em torno dessas acusações" contra Trump. "Não posso acreditar que jornalistas nos Estados Unidos se ocupem desses problemas", afirmou, em em entrevista coletiva.

De acordo com o New York Times, o FBI abriu uma investigação que mais tarde incorporada pelo promotor especial Robert Mueller pela suspeita de conluio entre Moscou e a equipe de campanha do candidato republicano para a eleição presidencial de 2016. "Eu nunca trabalhei para a Rússia, e acho uma pena que eles me façam essa pergunta", reagiu Donald Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca na última segunda-feira.