Acidente com teleférico em Bogotá deixa três brasileiros feridos

Vinte e cinco pessoas ficaram feridas, incluindo um menor de idade e 14 estrangeiros, na segunda-feira em um acidente no teleférico de Monserrate, um ponto turístico da capital colombiana.

Entre os feridos estão "cinco dos Estados Unidos, três da Alemanha, três do Brasil, dois da Bélgica e um da Inglaterra", informou o corpo de bombeiros de Bogotá.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu por um "erro na frenagem" do meio de transporte, o que provocou uma colisão contra uma rampa de passageiros e contra outro teleférico.

O morro de Monserrate é um dos destinos turísticos prediletos em Bogotá, especialmente em festividades religiosas como Natal e Semana Santa.