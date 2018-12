Equipes de emergência e voluntários se desdobram no resgate a vítimas da tragédia ocorrida sábado

Morreram 222 pessoas, 843 estão feridas e 28 desaparecidas - o anúncio do porta-voz da Agência Nacional de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, na tarde de ontem (23), traduz a gravidade da tragédia ocorrida na noite do último sábado, na Indonésia, quando um vulcão causou um tsunami.

A onda gigante atingiu praias e zonas costeiras ao redor do estreito de Sunda, espalhando pânico entre moradores e turistas na região.

Centenas de edifícios foram danificados, principalmente nas praias do sul da ilha de Sumatra e do extremo oeste de Java. O tsunami, segundo autoridades, foi provocado pela erupção do vulcão que é considerado o "filho" do lendário Krakatoa, o Anak Krakatoa.

Um vídeo dramático que circula pelas redes sociais mostra o momento em que uma onda gigantesca atinge um show do grupo de música pop Seventeen. O vocalista do grupo, Riefian Fajarsyah, anunciou a morte do baixista e do empresário que organizava a turnê, assim como o desaparecimento de quatro outras pessoas do grupo.

As equipes de emergência seguem procurando sobreviventes entre os escombros.

De acordo com autoridades, o tsunami pode ter sido causado por um aumento repentino da maré provocado pela lua cheia, combinado com uma avalanche no fundo do mar após a erupção do Anak Krakatoa. As autoridades indonésias chegaram a afirmar em um primeiro momento que não havia tsunami, e sim um aumento da maré, e pediram à população que não entrasse em pânico. "Se houve um erro a princípio, lamentamos", escreveu Nugroho mais tarde no Twitter.

O país sofre com frequentes terremotos violentos, o mais recente deles em 2004, na cidade de Palu, na ilha Célebes. Mais de 250 mil pessoas morreram com o tsunami provocado por um terremoto no fundo do mar de 9,3 graus de magnitude, na costa de Sumatra.