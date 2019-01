Unifor terá três novas datas para Processo Seletivo 2019.1

A partir desta quinta-feira (24), a Universidade de Fortaleza (Unifor) dá continuidade ao seu Processo Seletivo de Férias. Serão ofertadas três novas datas para que o aluno tenha a possibilidade de ingressar na instituição, considerada a melhor universidade privada do Norte/Nordeste pelo sétimo ano seguido, segundo o ranking da Folha de São Paulo (RUF 2018).

Para fazer a inscrição, basta o aluno acessar o site da Unifor (www.Unifor.Br) e escolher uma das datas disponíveis para o mês de janeiro e seu respectivo horário, sendo opções os dias 24 (às 18h), 26 (8h30) e 29 (18h). Cada prova constará de 20 questões objetivas e uma Redação. A organização do processo seletivo lembra que as vagas são limitadas, conforme Edital de Vestibular disponível no site da Unifor. Caso não possa comparecer no dia e horário previamente agendados, o aluno deverá entrar em contato com a Central de Atendimento: (85) 3477.3000/3400.

Nota do Enem

O candidato também poderá ingressar na Unifor por meio da nota do Enem de 2015, 2016, 2017 e 2018, contanto que não tenha zerado em nenhuma prova objetiva e nem na Redação, além de ter obtido a pontuação mínima. Nessa fase, a classificação dos candidatos inscritos na modalidade será feita obedecendo à ordem decrescente da média aritmética das notas do Enem até o limite de vagas ofertadas. Para esta modalidade, não será cobrada taxa de inscrição dos postulantes.

Transferidos

Quem é graduado ou está cursando graduação em outra instituição de ensino pode solicitar o ingresso na Unifor como graduado ou transferido sem ter que prestar vestibular novamente. As inscrições para o semestre 2019.1 como transferido ou graduado podem ser feitas de duas maneiras: online, por meio do site oficial da Unifor, ou presencialmente, na Central de Atendimento da instituição.

A documentação exigida deve ser entregue na Central de Atendimento, inclusive para quem fez a inscrição online.

Motivos

"Para os candidatos que pensam em escolher a Unifor, vale salientar que a instituição destaca-se por aliar ensino, pesquisa e extensão, contribuir de forma relevante para a produção científica e dispor de diversos programas tecnológicos, culturais, esportivos e de responsabilidade social. Outro destaque é a sua estrutura completa, com laboratórios, academia, parque desportivo, biblioteca, teatro e espaço cultural", enfatiza o professor Henrique Sá, vice-reitor de Graduação.