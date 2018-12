Unifor realiza Processo Seletivo no dia 15 de dezembro

A Universidade de Fortaleza está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Continuado 2019.1. Nesta etapa serão utilizados três critérios para a seleção: Prova, que acontece no próximo dia 15, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Escore Unifor.



Será aceito como critério de seleção o uso da nota do Enem de 2015 a 2017, contanto que o candidato não tenha zerado nenhuma prova objetiva, nem a Redação, e tenha obtido desempenho mínimo igual ou superior a 500 pontos para os cursos de Bacharelado e 450 pontos para os cursos de Graduação Executiva. As inscrições estão abertas e não é cobrada inscrição.



O Escore Unifor é aberto aos candidatos que participaram do Vestibular 2019.1, aplicado no último dia 24 de novembro, mas cuja pontuação não foi alta o suficiente para entrar no curso de sua escolha. Dessa forma, o escore obtido anteriormente pelo candidato poderá ser usado para classificação em outro curso.



Prova



Os alunos interessados em ingressar na Universidade e que não participaram do Enem, podem realizar uma prova a ser aplicada no dia 15 de dezembro, (sábado), de 8h30 às 11h30, no campus da Unifor. A prova terá duração máxima de 3h30, sendo organizada em duas partes. A primeira etapa terá 20 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta, abrangendo as áreas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos. A segunda parte terá prova de Redação em Língua Portuguesa.



Aplicativo



Novidade oferecida pela Universidade foi o aplicativo “Estude na Unifor”, que auxilia o candidato em todas as fases do Processo Seletivo, ofertando as seguintes ferramentas: indicação dos processos seletivos em oferta, inscrição no processo seletivo, mapa de sala, gabarito das provas, resultado. O aplicativo está disponível plataforma Android.