Sistema Verdes Mares lança notícias através do WhatsApp

Ao passo que avança a tecnologia, aumentam as formas de consumo da informação, especialmente com as redes sociais. Por isso, o Sistema Verdes Mares (SVM) inaugurou o serviço de notícias através do WhatsApp para leitores que desejam receber informação rápida e precisa na palma da mão.

Os boletins são enviados diariamente em dois momentos: às 10 horas, com as principais notícias, e o que pode ser destaque durante o resto do dia, não só em Fortaleza e no Ceará, mas também em âmbito nacional e internacional; e às 21 horas, com a consolidação dos destaques noticiados nas últimas 24 horas.

Para participar, o leitor interessado precisa apenas salvar o contato e enviar uma mensagem (que pode ser um simples "oi") para o número (85) 99969-0752. Em seguida, um texto automático vai solicitar nome, sobrenome, bairro e cidade do leitor.

Depois de responder a estas informações básicas, o interessado já estará apto a receber os boletins diários por meio do WhatsApp. Esses dados são importantes para que a pessoa cadastrada possa receber também notícias específicas da cidade ou região.

"Chegamos ofertando, para quem deseja, notícias através da ferramenta digital mais utilizada no Brasil. Lá, fazemos frente às fake news e ofereceremos informações relevantes para ser compartilhadas em um click. Não se trata apenas de aumentar nossa audiência, mas colher dados sobre o nosso público e que está ali", destaca Ívila Bessa, diretora digital do SVM.

É importante que os leitores atentem para o fato de que esse canal de comunicação do Sistema Verdes Mares é exclusivamente para o recebimento de mensagens. Esse número não deve ser utilizado como contato para sugestões de pauta por parte da população.

"O objetivo é aproximar os veículos do SVM através de um aplicativo popular de troca de mensagens. É uma comunicação direta com os usuários que recebem os destaques do dia em dois horários, de segunda a sexta-feira", ressalta Nayana Siebra, editora do núcleo Eco, responsável pelas redes sociais do SVM.

Os usuários que, porventura, desejem deixar de receber as mensagens através do WhatsApp, não têm dificuldade: basta apagar o número do SVM da sua lista de contatos.