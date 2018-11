Semana do Bebê aborda gravidez na adolescência, em Fortaleza

Em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Prefeitura de Fortaleza realiza a V Semana do Bebê 2018. A partir desta terça-feira (20), a programação discute o tema gravidez na adolescência por meio de diálogos temáticos, rodas de conversas e oficinas, com atividades até sexta (23). A cerimônia de abertura, no Cuca Mondubim, às 8h30, acontece no Dia Mundial da Criança, promovido mundialmente pelo UNICEF no dia 20 de novembro.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em 2017, 5.160 bebês nasceram de mães adolescentes na capital. Diante desse dado, a Semana do Bebê pretende ampliar o acesso à informação e o diálogo para evitar a gravidez não planejada e também promover os direitos da mãe e do bebê, quando a gravidez acontece. Aspectos como a importância do planejamento familiar, dos cuidados durante o pré-natal e do acompanhamento dos bebês serão tratados.

A programação acontece em locais variados, nos equipamentos das Secretarias Municipais da Saúde, Educação, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude e Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), em articulação com a Coordenadoria de Relações Internacionais e Federativas (Cerif) e o Gabinete da Primeira Dama.

Promoção de direitos

O tema do evento segue a Plataforma dos Centros Urbanos (PCU), iniciativa do UNICEF, com o enfrentamento do desafio da gravidez na adolescência. A PCU promove os direitos das crianças e dos adolescentes mais afetados pelas desigualdades dentro do município e, no seu terceiro clico no Brasil, acontece em dez capitais. São elas: Belém, Fortaleza, Maceió, Manaus, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Luís, São Paulo e Vitória.

Serviço:

V Semana do Bebê, com tema “Gravidez na Adolescência: Precisamos conversar sobre isso”

Data: 20 a 23 de novembro de 2018

Cerimônia de abertura: terça-feira (20), de 8h às 12h

Local: Cuca Mondubim (Rua Santa Marlúcia, s/n - Mondubim)