Réveillon Fortaleza: ruas no entorno do Aterro da Praia de Iracema são bloqueadas; confira mudanças

Quem vai curtir o réveillon no Aterro da Praia de Iracema precisa ficar atento aos desvios e mudanças no trânsito. Desde a madrugada desta segunda-feira (31), a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) realiza bloqueios nas ruas do entorno do Aterro. Já quem vai se deslocar de transporte público até a festa também precisa prestar atenção no esquema especial de ônibus.

A Avenida Beira-Mar será bloqueada para passagem de carros a partir das 16h.

Desvios

O condutor que tiver trafegando no sentido Mucuripe/Centro na Av. Abolição terá que entrar à esquerda na Barão de Studart e à direita na Dep. Moreira da Rocha. Quem vem no sentido contrário, na Av. Historiador Raimundo Girão, vai dobrar à direita na Ildefonso Albano e à esquerda na Monsenhor Tabosa. Já o motorista que circula na Rua Carlos Vasconcelos terá de desviar à direita na Monsenhor Tabosa.

Moradores e hóspedes de hotéis naquela área terão de apresentar comprovante de endereço para acessar os estacionamentos.

Os bloqueios tiveram início desde 1h desta segunda-feira (31), na Avenida Barão de Studart, entre a Av Historiador Raimundo Girão e a Av. Beira-Mar. E nas Avenidas Rui Barbosa e Ildefonso Albano. As ruas Monsenhor Bruno, Virgílio Vasconcelos, Carlos Vasconcelos, Camocim e Barão de Aracati também foram bloqueadas para estacionamento.

As vias devem ser liberadas às 6h do dia 1º de janeiro. No entanto, haverá um esquema até as 13h para limpeza da região.

Transporte público

No dia da virada e nesta terça-feira (1º), as passagens de ônibus estarão em valor de tarifa social, custando R$ 2,80 a inteira e R$ 1,20 a meia.

Um bolsão de estacionamento gratuito vai ser disponibilizado no RioMar Papicu. Do shopping, os usuários podem pegar a linha de ônibus 788 - RioMar/Aterro, que fará trajeto gratuito direto para a festa na Praia de Iracema.

A linha passa a circular a partir das 18h, com 10 veículos disponíveis. O ponto de embarque e desembarque é na Avenida Rui Barbosa, esquina com Dep. Moreira Rocha. A linha especial funciona até as 6h do dia 1º de janeiro.

Linhas especiais nos terminais

Outras sete linhas especiais vão fazer a ligação entre os terminais de ônibus de Fortaleza e o aterro. Foram acrescentados 108 veículos reservas, que também funcionam até as 6h do dia seguinte.

Mudanças em via pública

Durante o evento, os pontos de parada de ônibus da Avenida Abolição vão ser desativados. As linhas que normalmente trafegam naquela área serão desviadas, ficando com embarque e desembarque nas Ruas Tenente Benévolo e Pereira Filgueiras.

Confira as linhas especiais:

930 - Antônio Bezerra / Aterro da Praia de Iracema

931 – Parangaba / Aterro da Praia de Iracema

933 – Lagoa / Aterro da Praia de Iracema

935 - Messejana / Aterro da Praia de Iracema

936 – Conjunto Ceará / Aterro da Praia de Iracema

937 – Papicu / Aterro da Praia de Iracema

938 – Siqueira / Aterro da Praia de Iracema

Outras linhas terão o horário prolongado até 4h da manhã:

011 – Circular I

012 – Circular II

042 - Antônio Bezerra/ Francisco Sá/ Papicu

051 – Grande Circular I

052 – Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/ Mucuripe

072 - Antônio Bezerra / Parangaba

076 – Conj. Ceará/ Aldeota

077 - Parangaba/ Mucuripe

079 - Antônio Bezerra/ Náutico

092 - Antônio Bezerra/ Papicu/ Praia de Iracema

906 - Caça e Pesca/ Serviluz/ Centro