Réveillon 2019 da Capital terá 12 atrações musicais

Do samba ao forró, passando pelo sertanejo e chegando ao Axé. A tradicional festa do Réveillon de Fortaleza, no Aterro da Praia de Iracema, reunirá 12 atrações neste ano, entre artistas locais e de renome nacional. A lista completa foi divulgada pela Prefeitura, ontem à tarde, e conta com as cantoras Claudia Leitte, Marília Mendonça e Alcione.

Também se apresentarão os cantores Xand Avião, Léo Santana, Jorge Vercillo, a banda Patrulha e a Bateria da Escola de Samba União da Ilha do Governador. Destacando os talentos locais, a programação traz, ainda, Ednardo, a dupla Italo & Renno, o Sanfoneiro Waldonys e o cantor Tom Drummond, vencedor do Festival de Música de Fortaleza.

A festa deve ter início às 18h do dia 31 de dezembro e à meia-noite o público acompanhará um show pirotécnico com 17 minutos de duração. A Prefeitura não divulgou a ordem das apresentações, assim como quem comandará a contagem regressiva para o ano de 2019. Na próxima semana, devem ser divulgados os planos operacional e de segurança para o evento, segundo informou a Pasta.

Impacto

Considerada a segunda maior festa da virada do ano do País, o Réveillon de Fortaleza deve impactar positivamente no turismo local, segundo estima o secretário municipal de turismo, Régis Medeiros. São esperados para os meses de dezembro e janeiro, conforme diz, mais de 1,1 milhão de visitantes na Capital, um crescimento de 10,2% em relação a igual período do ano anterior.

"Sem dúvida, o Réveillon tem um aspecto forte nisso. A festa não é uma despesa, é um investimento, pois traz um retorno forte para o poder público, para a economia da cidade, pois toda ela é afetada com esse grande movimento de pessoas".

Para o secretário de Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva, o evento se destaca pela diversidade da Música Popular Brasileira, assim como por exaltar e resgatar a tradição da cultura cearense.

"A gente não pode deixar de festejar a presença de Ednardo, que é um dos cantores mais representativos da musica popular do nosso Estado, que carrega uma tradição simbólica muito importante para o pessoal do Ceará e que representa muito bem a criatividade, a imensa geração cearense da Música Popular Brasileira. É um Réveillon bem eclético, que representa muito bem este momento da cidade, que é um espaço de acolhimento de diversos estados, diversas nacionalidades", diz.