Rede Cuca comemora cinco anos de atuação em Fortaleza

Em 2019, a juventude de Fortaleza tem um aniversário em comum para comemorar: os cinco anos de atuação da Rede Cuca. Uma programação especial está preparada para acontecer nos equipamentos localizados nos bairros Barra do Ceará, Mondubim e Jangurussu, além de outros espaços públicos da Capital. A comemoração é realizada através da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude.

No Mercado dos Pinhões, serão realizados shows com a cantora Camila Marieta e Bloco Café Preto, e na Praia de Iracema, com apresentações das bandas Selvagens à Procura de Lei, Projeto Rivera e o bloco Glitter, durante toda a semana. Além do lançamento da webtv da Rede Cuca e de editais para o ano de 2019. As atrações acontecem no período de 19 a 24 de fevereiro (de terça a domingo).

Complementando a grade de atividade para festejar o aniversário, ocorrerá uma divulgação, feita pelo prefeito Roberto Cláudio, do investimento previsto para políticas públicas de juventude até 2020; palestra sobre a Importância de Investimentos em Políticas Públicas de Juventude no Brasil, com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, e a reunião do Comitê Executivo Municipal pela Prevenção dos Homicídios na Adolescência (CEMPHA), entre outros.

Atuação na cidade

De acordo com a gestão municipal, "atualmente, quase um terço da população de Fortaleza é composta por jovens, o que equivale a cerca de 800 mil pessoas".

André Lucas, 22, artisticamente conhecido como "Angel", participa de atividades no Cuca Barra desde 2014. "Foi através dos cursos dos Cuca que eu consegui aprimorar minhas habilidades musicais", complementa o cantor.

A Rede Cuca atende, prioritariamente, jovens entre 15 e 29 anos, oferecendo cursos, práticas esportivas, difusão cultural, formações e produções na área de comunicação e atividades que fortalecem o protagonismo juvenil e realizam a promoção e garantia de direitos humanos.