Queremos Deus chega à 30ª edição evangelizando milhares de fiéis

Sedes restaurados pela misericórdia do Pai". A mensagem bíblica escrita no Novo Testamento, escolhida para ser o tema da 30ª edição do Queremos Deus, deverá tocar o coração de cerca de 15 mil fiéis cearenses neste domingo, Dia do Senhor. Com hinos de louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento e celebração eucarística, o evento católico acontece no Estádio Presidente Vargas, no Benfica, a partir das 14h.

Suelly Façanha, Nicodemos Costa, Luiz Carvalho e Izaias Luciano fazem parte do time de artistas que entoarão canções em forma de exaltação a Jesus, Maria e José antes da missa, que será presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom José Antonio Aparecido Tosi Marques. Além do ato litúrgico, a programação também contempla a oração do terço da misericórdia, com a presença da irmã Kelly Patrícia.

Segundo o coordenador de comunicação do Queremos Deus 2019, Paulo Mindêlo, o evento religioso convida o cristão a entender o amor de Jesus Cristo em toda a sua plenitude. "Nós queremos mostrar que, apesar do pecado e da delimitação humana, Deus é misericórdia. E Ele sendo misericórdia, é capaz de restaurar, de recuperar, de corrigir e transformar o nosso coração. Às vezes, a gente se sente indigno, incapaz, mas se tivermos fé em Deus, Ele tudo transforma", considera.

Reforço

Dos 30 anos do Queremos Deus, a auxiliar de administração Edilene Silva esteve em pelo menos 20 edições. Levada inicialmente pelo pai, o apreço pelo evento a fez levar as filhas depois que construiu sua própria família. "Eu vou desde que era no Castelão. Agora, sempre vou acompanhada das minhas duas filhas e das amigas da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, porque é sempre bom estar na presença do Senhor".

E para garantir a segurança de todos os participantes e o tráfego no entorno do Presidente Vargas, a Polícia Militar, Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) montaram um esquema especial.

Em nota, a PM informou que 35 policiais atuarão dentro e fora do estádio uma hora antes do início do evento, com reforço do Regimento de Polícia Montada (RPMONT) e do Batalhão de Policiamento de Eventos em motocicletas.

Conforme a AMC, a operação inicia-se às 7 horas da manhã com 26 agentes. Mais tarde, às 13h, o órgão deverá bloquear o acesso à ruas Jorge Dummar, Eduardo Girão, Paulino Nogueira e Costa e Sousa. Já segundo a Etufor, a recomendação é que o público utilize uma das 25 linhas de ônibus coletivo que passam próximas ao estádio de futebol.

