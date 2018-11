Projeto Eco Arte Cultura realiza atividades na Praça das Flores

O projeto Eco Arte Cultura leva, a partir desta sexta-feira (23), diversas oficinas à Praça Doutor Carlos Alberto Studart Gomes, popularmente conhecida como Praça das Flores. A programação é gratuita e segue até domingo (25) com atividades de caráter ecossustentável, artístico e cultural.

Dentre as oficinas, os interessados podem aprender a confeccionar artigos de decoração e utensílios com garrafas pet e de vidro, fazer acessórios, customizar roupas, reaproveitar alimentos, montar jardins e reutilizar embalagens.

Ao final de cada dia, estão previstas oficinas de dança na quadra esportiva. Estilos e ritmos como dance floor, capoeira, dança de salão, forró, samba, bachata, zouk, kizomba e tango argentino serão explorados.

As inscrições do evento, realizado pelo Instituto Hidroambiental Águas do Brasil (IHAB), acontecem pelo endereço eletrônico ihab.org.br/ecoarte, com vagas limitadas.