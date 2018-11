Programa Gastronomia Social da UFC possui vagas remanescentes de cursos

Interessados na prática culinária podem fazer aulas gratuitas na Universidade Federal do Ceará (UFC). Algumas vagas remanescentes dos cursos do programa de extensão Gastronomia Social, em parceria com o Centro Cultural Bom Jardim, ainda estão com incrições abertas.

O curso de Introdução ao Mundo dos Vinhos possui duas vagas. As aulas acontecem aos sábados, das 8h às 12h, e às terças-feiras, das 14h às 18h. Com cinco vagas cada, também estão disponíveis os cursos de Gastronomia Cearense, com aulas às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h, Comida de Boteco, às quartas e sextas-feiras, das 8h às 12h, e Biodiversidade Nordestina, às quartas e sextas-feiras, das 14h às 18h.

As aulas acontecem Laboratório de Gastronomia do Instituto de Cultura e Arte da UFC, no Campus do Pici Professor Prisco Bezerra. As incrições podem ser feitas no Centro Cultural Bom Jardim, localizado na Rua Três Corações, 400, no bairro Bom Jardim, pelo e-mail nucleodeformacaoccbj@gmail.com ou pelo telefone (85) 3497-5991.