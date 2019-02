Professoras são capacitadas pelo Instituto Myra Eliane em Caucaia

Com o início das aulas previsto para ocorrer na segunda-feira (25), 39 professoras que irão atuar no Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso, em Caucaia, concluíram, ontem (22), o curso de capacitação promovido pelo Instituto Myra Eliane.

Desde o dia 18, as educadoras vêm sendo preparadas para conduzir as aulas no CEI com base em uma metodologia fundamentada na promoção de valores humanos como a paz, o amor, a não-violência, a retidão e a verdade.

A proposta educacional do Instituto Myra Eliane foi consolidada no CEI em parceria com o Instituto Sathya Sai, cuja missão é promover o desenvolvimento integral do indivíduo e formar caráter, como afirma o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso.

Nós proporcionamos esse treinamento para que isso seja transmitido às nossas crianças, para que elas possam ser frutos de transmissão para suas próprias famílias e o mundo."

De acordo com a facilitadora do Sathya Sai, Rita Greene, a transformação começa no professor. "Ele desenvolve os valores primeiro em si, e só então transmite aos alunos".

Durante o encerramento, no Centro Municipal de Formação e Avaliação (Cemfa), as educadoras apresentaram, em grupos, aspectos do conteúdo assimilado durante o processo de capacitação.

"É uma vivência diferente. Antes, a gente passava informação sem dar tanta atenção aos valores. Hoje, através desse curso, eu pude também me reinventar como professora", descreve a pedagoga Emília Alcântara, 45 anos.

Para a professora Laurione Costa, os momentos de meditação promovidos durante o curso foram essenciais para transmitir a harmonização com os alunos. "Vamos formar as crianças de forma integral. O ser, o caráter. Vamos trabalhando isso nas atitudes e no exemplo dado por nós, professoras". Segundo ela, a gratidão e as boas energias foram os aspectos mais enriquecedores.

Matrículas

Ainda sem data prevista para inauguração oficial, o espaço será o maior complexo educacional da rede municipal de ensino de Caucaia, equipado com uma estrutura que inclui 26 salas, um teatro grego com capacidade para 180 pessoas, refeitório, quadra poliesportiva, vila, horta, pista de corrida, playground, campo de areia, areninha, área administrativa e banheiro. Durante a semana, foram realizadas as matrículas de 500 alunos a serem atendidos pelo CEI.