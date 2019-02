Prefeito Roberto Claudio anuncia cadastro para indenização de moradores prejudicados pela chuva

A prefeitura de Fortaleza realizará, a partir desta segunda-feira (25) e até o fim da semana, cadastro para indenização das famílias atingidas pela chuva em Fortaleza, em especial as residentes nas comunidades do Conjunto São Cristóvão e do João Paulo II, que estão entre os locais mais prejudicados. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito Roberto Claudio, em visita ao Cuca do Jangurussu, onde se encontram parte dos moradores desalojados.

A depender, ainda, de consulta jurídica para definir como e quando os pagamentos devem ser realizados, o prefeito explica que os ressarcidos serão divididos em dois grupos: os com danos menores e maiores, respectivamente, podendo receber valores até R$ 500 e até R$ 1 mil. Essa definição, no entanto, dependerá de visita técnica as casas atingidas, mediante a realização do cadastro.

“Teve gente aqui que perdeu geladeira, fogão, cama, TV, perdeu tudo. Mas para eu poder pagar, legalmente, a gente precisa fazer um laudo para identificar e não correr o risco de pagar para quem não foi prejudicado ao invés de pagar para aquele que sofreu e perdeu as suas coisas”, disse Roberto Claudio.

As visitas serão realizadas por equipes da Defesa Civil de Fortaleza. Ainda segundo o prefeito, nesta tarde, o Cuca deve receber remessa de colchões e redes para acomodar as famílias. “Tanto para quem eventualmente quiser dormir aqui ou para quem já tiver um outro local para dormir levar também o seu colchão ou a rede para esse outro local”, disse Roberto Claudio.

Já a partir desta terça-feira (26), serão entregues cerca de 300 sextas básicas aos moradores, além de roupas doadas à Defesa Civil, também mediante análise da situação de cada família por meio do cadastro. “Além do cadastro vamos fazer a verificação in loco. Esse cadastro é um levantamento, mas vamos ver cada casa a situação e a entrega das cestas vai ser respeitando isso”, destaca o coordenador da Defesa Civil, Cristiano Ferrer.

Ainda segundo o prefeito Roberto Claudio, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) estará durante toda a semana para solicitar 2ª via de documentos perdidos nas enchentes.