Pós-Unifor realiza oitava edição do projeto Pequenos Líderes

No próximo dia 17 de março, o Programa de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor) em parceria com o projeto da escritora Tânia Dourado, "Um Vestido para Tutti", realiza a oitava edição do evento Pequenos Líderes. O projeto visa aprimorar as habilidades essenciais para o desenvolvimento infantil, que serão utilizadas na vida adulta.

Na manhã do dia 17, a partir das 8h30, as crianças participam da contação da história "Um Vestido para Tutti". Em seguida, acontece uma roda de mediação para conversar e refletir sobre a história da Tutti que inclui, ainda, a preparação para as oficinas.

Às 9h30, acontece a oficina "Um mundo Tutti de bom para todos", que tem sua temática voltada para cooperação e transformação. Já às 10h30, ocorre a oficina "Qual o vestido que a Tutti precisa", com a montagem de um grande quebra-cabeça.

A 8.ª edição do evento é marcada por uma manhã cheia de brincadeiras. "Começamos a identificar os valores importantes para a Pós-Unifor, para os alunos e para a sociedade, que são os valores de uma liderança que transforma o mundo para melhor", diz Lilia Sales, vice-reitora de Pós-Graduação da Unifor.

Um vestido para Tutti

A narrativa conta a história de uma menina que vive em um contexto de fome e miséria, "quando dói muito a barriga, ela sonha em ganhar um vestido que fosse só dela, um vestido novo, que não seja um saco", comenta a escritora sobre o sonho da personagem do livro. Em seu sonho, Tutti percebe-se como sujeito, e o vestido vem para agregar a sua singularidade em seu contexto social de miséria. A escritora contextualiza a busca pelo reconhecimento no olhar do outro, pois Tutti era invisível na comunidade.