Polos carnavalescos receberão reforço em segurança e mobilidade

A folia começa mais cedo na Capital cearense com o período do Pré-Carnaval 2019, que terá início na sexta-feira (1º) e se estenderá até o dia 24 de fevereiro. Para garantir a segurança e a mobilidade durante os dias do evento, um plano operacional foi divulgado na manhã da última quarta-feira (30) pela Prefeitura de Fortaleza, elaborado a partir dos seguintes polos carnavalescos: Aterro da Praia de Iracema, Benfica (Praça João Gentil), Largo dos Tremembés, Mercado da Aerolândia, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Passeio Público, Polo dos Queijos e Praça do Ferreira.

Para viabilizar o fluxo dos blocos de rua, serão realizados bloqueios provisórios no trânsito, ordenados por agentes e controladores de tráfego da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Na Praia de Iracema, onde reside uma maior expectativa de público, o trecho da Av. Beira Mar, entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, será bloqueado a partir das 14h nos dias 2, 9, 16 e 23 de fevereiro.

A Av. Historiador Raimundo Girão ficará bloqueada entre a Rui Barbosa e Ildefonso Albano. A Av. Beira-Mar será interditada também entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. O cruzamento das Ruas João Cordeiro e Tenente Benévolo também será bloqueado, para facilitar o acesso do bloco que sai da Mocinha ao Aterrinho. Os bloqueios acontecerão a partir de 14h.

O estacionamento será proibido na Rua João Cordeiro, no trecho compreendido entre a Rua Tenente Benévolo e Av. Beira-Mar. Durante a passagem dos blocos, agentes da AMC efetuarão o bloqueio temporário dos cruzamentos da Rua João Cordeiro com as vias Tenente Benévolo, Monsenhor Tabosa e Historiador Raimundo Girão.

Desvio

Quem trafega no sentido Aldeota/Centro tem como alternativa a Av. Rui Barbosa, para seguir pela Rua Deputado Moreira da Rocha. Para quem vem no sentido Centro/Aldeota, a opção é entrar à direita na Rua Ildefonso Albano e Av. Monsenhor Tabosa.

Moradores e hóspedes dos hotéis localizados nos trechos dos desfiles terão acesso aos prédios mediante apresentação do comprovante de endereço aos agentes de trânsito nos postos de bloqueio. Os veículos com passageiros portadores de necessidades especiais terão acesso permitido para desembarque.

As ações de mobilidade também se estendem por outros polos. Próximo ao Mercado dos Pinhões, a Rua Visconde de Pelotas ficará bloqueada entre as vias Nogueira Acioli e Gonçalves Ledo. Já na Praça do Ferreira, o bloqueio acontece no cruzamento das ruas Major Facundo com São Paulo e Floriano Peixoto com Pedro Borges, a partir de 16 horas.

No que diz respeito ao transporte, a frota de ônibus será reforçada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) com cinco linhas exclusivas, saindo dos terminais Antônio Bezerra, Messejana, Papicu, Parangaba e Siqueira direto para o aterro da Praia de Iracema. A partir de 15h até o fim do evento, serão reservados quinze veículos extras para atender aos passageiros, fortalecendo as 26 linhas que circulam na área da Praia de Iracema.

Os itinerários dos ônibus que trafegam pela região da Praia de Iracema também serão desviados de acordo com os bloqueios da AMC, com embarque e desembarque concentrados na Av. Rui Barbosa, Av. Monsenhor Tabosa, Rua Pereira Filgueiras e Rua Tenente Benévolo.

Reforço

As áreas de eventos e corredores de acesso aos locais receberão reforço policial garantido por 318 agentes da Polícia Militar. Pela Guarda Municipal, 100 agentes compõem o efetivo destinado aos nove polos oficiais durante os dias de programação do Pré-Carnaval.

Um total de 56 blocos de rua foi cadastrado através do Edital de Apoio aos Blocos de Rua do Ciclo Carnavalesco 2019, cujo montante global é de R$ 550 mil. Para regulamentar o comércio durante o período festivo, a Secretaria Regional II cadastrou 532 ambulantes, sendo 296 vendedores itinerantes e 236 barraqueiros, que devem atuar com vendas de comidas e bebidas. No caso das barracas, os cadastrados foram divididos em duas turmas de 118 vendedores sorteados para trabalharem dois finais de semanas específicos do Pré-Carnaval.