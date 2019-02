Passageiros ainda encontram dificuldades no transporte coletivo

Apesar do recuo das ações criminosas no Ceará, os usuários do transporte público ainda sentem os efeitos da violência. Ônibus com trajeto alterado, demora na chegada do veículo e passageiro deixado no meio do percurso, antes mesmo de chegar ao destino. A reclamação vem do próprio usuário, que mesmo tendo o direito de ir e vir garantido na Constituição Federal, enfrenta diariamente o drama de um serviço incerto.

O problema fica ainda mais acentuado na periferia de Fortaleza, principal alvo de ataques no mês de janeiro e onde foi registrado o último incêndio a coletivo na Capital. No dia 29 de janeiro, o ônibus da linha 626 Sítio São João/Parque Santa Maria foi tomado por fogo, no Jangurussu. Como consequência, bairros vizinhos tiveram frota reduzida e trajeto alterado.

A poucos metros dali, no Conjunto Palmeiras, moradores denunciam que as linhas 660 Sítio São João/Palmeiras/Centro e 629 Centro/Palmeiras cortam caminho, não cumprindo todo o itinerário e o intervalo entre um ônibus é ainda mais longo.

Se pegar a condução já demandava a professora Angeline Freire, 42, “coragem por conta da insegurança”, agora, que o coletivo não passa em frente à sua residência a sensação de medo se juntou a indignação de ter que andar cerca de dez quadras para conseguir fazer o embarque e ainda ter os pertences roubados enquanto fazia o percurso.

“Eu tive que me deslocar da minha casa em plena cinco e meia da manhã, mais cedo do que eu costumo sair para ir atrás do ônibus, já que ele não está entrando na minha rua. Acabei sendo assaltada e levaram tudo que tinha na minha bolsa, documentos, material de trabalho e celular. É muito ruim viver a mercê dos bandidos sem nenhuma segurança”, opina.

De acordo com o presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras, Benevaldo Vieira, com a mudança da rota, que contempla somente as ruas mais movimentadas da área, os ônibus se distanciam “cerca de um quilômetro de algumas casas”, o que para ele é um desrespeito aos usuários.

“Como eles não estão autorizados a circular dentro do bairro como um todo, quem paga o prejuízo somos nós que precisamos de ônibus manhã, tarde e noite. Um bairro desse com mais de 40 mil habitantes que estudam e trabalham em outros lugares fica difícil ou quase impossível o deslocamento dessa gente. Precisamos de respeito”, clama Benevaldo Vieira.

Manifestação

Na tarde de ontem (6), moradores do bairro reuniram-se em frente à Escola Municipal Marieta Cals, na Avenida Val Paraíso, para reivindicar a normalização do transporte coletivo. O ato reuniu cerca de trinta manifestantes, entre moradores e pessoas que trabalham na área, como a cuidadora do lar, Rachel Roza, de 23 anos. De domingo a domingo,ela precisa estar no serviço.

Além dos moradores do Conjunto Palmeiras, usuários do transporte público dos bairros Ancuri, Sítio São José, Vila Velha, Parque Santa Maria, Parque Elizabete e até o Dendê e Meireles reclamam das alterações de rota e dos transtornos causados pelas incertezas do serviço .

Em nota, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) esclarece que apenas cinco linhas de ônibus realizam o itinerário com desvios na rota em “área de risco potencial de incêndio, mas não identificou quais estão incluídas na mudança temporária.

Sobre o intervalo de espera dos ônibus, o órgão informou que a operação já “está normalizada”, versão bem diferente da contada pela cozinheira Lucilene da Silva, 49. “Graças a Deus, eu uso pouco ônibus, mas minha filha precisa ir para a faculdade que é bem longe daqui. Tem dias que ela passa mais de meia hora esperando e chega bastante atrasada em alguns compromissos. Não está fácil para as pessoas daqui”, revela.