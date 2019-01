Voos de Fortaleza são cancelados após chuvas fortes provocarem fechamento do aeroporto de Guarulhos

Seis voos com origem ou destino em Fortaleza foram cancelados nesta sexta-feira (25) e sábado (26) após as chuvas na região de São Paulo provocarem o fechamento do aeroporto de Guarulhos e congestionamento do tráfego aéreo.

A Latam teve três voos da companhia com origem ou destino ao Aeroporto de Fortaleza impactados, sendo dois cancelados e um alternado para o aeroporto de Confins.

Segundo a empresa, “os passageiros receberam a assistência necessária”.

Já a Gol cancelou quatro voos. Dois com destino a Fortaleza, saindo de Guarulhos e Galeão (Rio), e dois saindo da capital cearense, com destino a Confins (BH) e Congonhas (SP).

A companhia lamentou o ocorrido e afirmou que “tem trabalhado intensamente para normalizar a operação o quanto antes”. Ainda segundo a Gol, “todos os clientes receberam assistência necessária como, reacomodação nos próximos voos, hospedagem e alimentação”.