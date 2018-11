Voo da Latam com destino a Fortaleza é cancelado um pouco antes de decolar após falhas nos freios

A companhia aérea Latam cancelou um voo que saía de Brasília com destino a Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 28, após duas falhas seguidas no sistema de frenagem. De acordo com relato do jornalista Melquíades Júnior, do Sistema Verdes Mares, que estava no voo, os passageiros já estavam acomodados na aeronave, que iria partir em instantes, quando o comandante anunciou o problema.

Em nota, a empresa informou que, “devido à necessidade de manutenção corretiva da aeronave, o voo foi reprogramado”.

Segundo Melquíades Júnior, o comandante explicou que o voo precisaria ser cancelado devido a duas falhas seguidas nos sistemas de frenagem principal e reserva. A empresa apresentou como solução a remarcação da partida do voo, de 12h05 da tarde para 1h da madrugada. (horário de Brasília).

Passageiros que estavam vindo de férias para a capital cearense lamentaram a situação. “Péssimo. Estraga as férias da gente”, comentou a professora Ana Lúcia Mercadante. “E a companhia vem dizer que agora só vai 1h da manhã. Não é possível”, reclamou o marido dela, o agropecuarista Dionísio Creva.

O casal disse também que costuma fazer o trajeto para Fortaleza nas férias, e foi a primeira vez que algo semelhante aconteceu.

Ainda por nota, a Latam disse que lamentava o ocorrido "e esclarece que os passageiros estão recebendo a assistência necessária. Por fim, reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura."