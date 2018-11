Vítimas de desabamento do duplex na Parangaba recebem alta de hospital

As vítimas do desabamento de um imóvel na Avenida Augusto dos Anjos, no bairro Parangaba, receberam alta do Instituto Doutor José Frota (IJF). O acidente deixou pelo menos seis pessoas, sendo três delas crianças, incluindo um bebê com cerca de um ano, feridas.

O local funcionava como comércio e residência. A família, incluindo o bebê e duas crianças de seis e 12 anos, estava na parte superior quando a estrutura desabou. Um pedreiro que trabalhava na parte de baixo chegou a ficar soterrado, mas também foi socorrido com vida pelos Bombeiros.

De acordo com a Defesa Civil, a área foi interditada, e o proprietário do imóvel orientado a contratar empresa especializada para demolir o restante da estrutura.