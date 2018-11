Viaduto sobre Avenida Borges de Melo é liberado no sentido Interior-Fortaleza

Os acessos e o viaduto sobre a Avenida Borges de Melo, no sentido Interior-Fortaleza da BR-116, foram liberados nesta segunda-feira (26), de acordo com a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

A interdição para a recuperação das juntas de dilatação do viaduto começou em outubro. Os reparos foram feitos a fim de melhorar a trafegabilidade e a fluidez do trânsito local.

No sentido Fortaleza - Interior da BR-116, o trecho do viaduto está bloqueado nas faixas de acostamento, pista lenta e seus acessos.

Assim como ocorreu no sentido decrescente, é possível que as obras, nesse sentido, sejam concluídas com antecedência e o fluxo seja liberado em breve.