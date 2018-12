Viaduto sobre a Borges de Melo é liberado após conclusão de obras

Com prazo inicial de 90 dias de duração, as obras de recuperação das juntas de dilatação no viaduto sobre a Avenida Borges de Melo foram concluídas nesta terça-feira (4), informou o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit). O trabalho teve início no último mês de outubro.

Segundo o Dnit, o viaduto e seus acessos e o tráfego pela BR-116 foram totalmente liberados.

A primeira fase das obras de manutenção foi concluída ainda em novembro, quando a faixa mais à direita e o acostamento estavam livres para o tráfego. A segunda fase da obra foi iniciada logo em seguida, interditando as faixas mais à esquerda da rodovia.