Via Expressa é interditada neste fim de semana para obras do VLT

Trechos da Via Expressa serão interditados nas madrugadas de sexta-feira para sábado (14 e 15) e de sábado para domingo (15 e 16), para dar continuidade às obras de implantação do VLT Parangaba/Mucuripe.

A obstrução da via será necessária para a operação de içamento de duas vigas de concreto da passarela para pedestres, que está sendo construída ao lado da Estação Mucuripe.

A primeira etapa acontece das 21h de sexta-feira (14) às 6h da manhã de sábado (15), com a interdição da Travessa Jangadeiros e o trecho da Via Expressa entre a Rua Doutor José Lino e a Avenida Abolição, no sentido Sertão-Praia. Quem vem na Via Expressa, no sentido Aeroporto/Beira-Mar, deve dobrar à esquerda na R. Doutor José Lino, dobrar à direita na R. Cel. Manoel Jesuíno até a Av. Abolição.

Na noite seguinte, entre as 21h de sábado (15) e as 6h de domingo (16), o trecho obstruído é o da Via Expressa no sentido Praia-Sertão, para garantir a segurança no içamento da viga. Quem trafega partindo da Avenida Beira Mar e deseja seguir no sentido Aeroporto deve seguir pela Avenida Abolição, dobrar à esquerda na R. Júlio Ibiapina, seguir pela Av. Senador Virgílio Távora, dobrar à direita na R. Professor Francisco Gonçalves, à direita na R. Coronel Linhares, à direita na Av. Antônio Sales e por fim, dobrar à direita na alça que dá acesso à Av. Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa).

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão no local para orientar os motoristas.