Venha participar hoje do Natal Alegria na Praça

Acontece hoje, sexta-feira (7), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, mais uma edição do Natal Alegria na Praça. Promovida pelo Sistema Verdes Mares, a terceira edição do evento tem como objetivo reunir toda a família em prol da celebração do Natal de uma maneira divertida e com uma programação toda especial para a família.

A partir das 18 horas a diversão e alegria estarão garantidas com uma área de lazer e brincadeiras para animar a criançada, coral da Unifor, e muita música com a Orquestra de Sopros do Piamarta e Acordes Mágicos que reforçará o espírito natalino.

Concurso de cartinhas

Além disso, acontece também o concurso de cartinhas destinadas ao bom velhinho. Para participar, basta responder: “Por que você merece ganhar um presente do Papai Noel” e depositar sua cartinha na urna que estará na praça e na portaria do Sistema Verdes Mares até o dia 17/12. As melhores histórias serão presenteadas.

Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz

Programação:

07/12:

18h – Orquestra de Sopros do Piamata

19h - Coral Unifor

20h – Acordes Mágicos – Camerata de Cordas