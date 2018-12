Veja o que abre e o que fecha na véspera e no dia do Natal

As festividades de fim de ano se aproximam e muitos serviços, estatais e privados, ganham horários diferenciados de funcionamento durante esse período. Os postos de combustíveis, por exemplo, abrirão normalmente nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro, informou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará (Sindipostos).

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para o atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado durante a véspera e o feriado de Natal. Aos que necessitarem de atendimento durante os feriados, o órgão orienta que os clientes entrem em contato pela central telefônica (0800.275.0195), pelo atendimento virtual da Gesse, assistente virtual da companhia, por meio do endereço www.cagece.com.br e pelo Cagece App.

Já a Enel Distribuição Ceará manterá equipes de plantão em pontos estratégicos em toda a cidade, a fim de agilizar o atendimento emergencial. As lojas de atendimento estarão fechadas na terça-feira (25), e abrirão normalmente na quarta-feira (26). O esquema especial envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento pelo número: 0800-285-0196, 24h por dia.

Serviços na cidade

As agências dos Correios em Fortaleza irão realizar atendimento na segunda-feira (24), véspera de Natal, das 8h às 14h. As unidades do interior funcionarão das 8h às 12h. No dia 25, a rede de agências estará fechada. Também não haverá atendimento no 31 de dezembro e em 1º de janeiro de 2019.

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas) deixa para cada comerciário a decisão de fechar ou não os estabelecimentos. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) orientou alguns horários para o funcionamento das lojas do centro: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, aos sábados (exceto o dia 22), das 8h às 18h, e aos domingos, de 9h às 16h. Os lojistas têm a palavra final, mas no dia 25 as lojas fecham.

Os supermercados terão funcionamento normal no dia 24, véspera de natal, e fecha na terça-feira (25), dia do Natal. O mesmo acontece com a véspera do ano novo. No dia 31, o funcionamento é normal, e fecha no dia 1º de janeiro. Já os bancos, no dia 24, véspera do Natal, no Estado do Ceará, terão funcionamento normal, das 8h às 10h, com atendimento aberto ao público. Dia 25, 31 e 1º de janeiro, não haverá expediente.

Folga

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do decreto de número 14.337, publicado no Diário Oficial do Município, decretou ponto facultativo no expediente dos dias 24 e 31 de dezembro de 2018.A exceção são servidores do Instituto Dr. José Frota que trabalham vinculados à internação e à assistência direta ao paciente. Os servidores do Governo do Estado, terão ponto facultativo, decretado pelo Governo do Estado do Ceará.

Shoppings

North Shopping Fortaleza e o North Shopping Jóquei

Dia 24 de dezembro (segunda-feira)

Lojas e quiosques: 9h às 18h

Alimentação e lazer: 10h às 18h

Cinemas: de acordo com a programação

Dia 25 de dezembro (terça-feira) - Natal

Lojas e quiosques: fechados

Alimentação e lazer North Shopping Fortaleza e North Shopping Jóquei: funcionamento facultativo de 11h às 22h

Alimentação e lazer Via Sul Shopping: fechados

Cinemas: de acordo com a programação

Rio Mar Kennedy e Rio Mar Fortaleza

Dia 24 de dezembro

Lojas e quiosques: 10h às 18h

Alimentação e lazer: 10h às 18h

Cinemas: de acordo com a programação

Dia 25 de dezembro

Lojas e quiosques: fechados

Alimentação e lazer: 10h às 22h (funcionamento facultativo)

Cinema: seguirá os horários das sessões disponíveis no site da Cinépolis

Shopping Del Paseo

Dia 24 de dezembro

Lojas e quiosques: 9h às 18h

Alimentação e lazer: 9h às 18h

Cinema: de acordo com a programação

Dia 25 de dezembro

Lojas e quiosques: fechado

Alimentação e lazer: fechado

Cinema: fechado

Grand Shopping Messejana

Dia 24 de dezembro

Lojas e quiosques: 10h às 18h

Alimentação e lazer: 10h às 18h

Cinema: fechado

Dia 25 de dezembro

Lojas e quiosques: fechados

Alimentação e lazer: funcionamento facultativo

Cinema: de acordo de programação

Aldeota Shopping

Dia 24 de dezembro

Lojas e quiosques: 9h às 18h

Alimentação e lazer: 9h às 18h

Cinema: 13h às 18h

Dia 25 de dezembro

Lojas e quiosques: fechado

Alimentação e lazer: fechado

Cinema: fechado

OFF Outlet

Domingos, dias 23 e 30 de dezembro: lojas abrem a partir das 9h, e funcionam até às 21h

Em 24 e 31 de dezembro: abre das 9h até 16h

Nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, o empreendimento estará fechado, mas retoma normalmente o funcionamento na quarta-feira, dia 2 de janeiro