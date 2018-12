A estrutura do palco da festa de Réveillon de Fortaleza já está erguida nas areias da Praia de Iracema e, neste sábado, as equipes fizeram parte da finalização, como a colocação de telões e iluminação. As torres de segurança e banheiros químicos já estão e instalados.

