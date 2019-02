Veja como foi o primeiro sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza

O primeiro sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza foi marcado pela alegria, irreverência e criatividade nas fantasias e adereços dos foliões em diversos pontos da capital cearense. Confira a programação completa do Pré-Carnaval de Fortaleza.

Na Praia de Iracema, a alegria ficou por conta dos blocos que desfilaram desde o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura até o Aterrinho da Praia de Iracema, arrastando foliões em cada esquina que passavam.

O Bloco Unidos da Cachorra abriu a programação da tarde deste sábado (2) com a animação de seus integrantes ao som dos batuques acompanhados das marchinhas de carnaval.

Animaram a avenida também os blocos Baqueta, Camaleões do Vila, Cheiro, além da escola de samba carioca União da Ilha, Afoxé Acabaca e Maracatu Solar.

Os foliões se concentraram em frente ao palco no Aterrinho e acompanharam as apresentações com muita euforia e samba no pé.

No Largo dos Tremembés, a alegria foi garantida com a apresentação do Bloco das Travestidas, um dos mais aguardados pelos foliões. Um pouco mais cedo, a cantora Roberta Fiúza, em um repertório que misturou "Axé das Antigas" e clássicos da música popular brasileira (MPB) agitou os brincantes no Largo.

Largo dos Tremembés Foto: Camila Lima

Os DJ´s Adrian Brasil e Átila Lopes comandaram a abertura da folia no Mercado dos Pinhões. Além deles, a Banda Severina Brown animou o público que lotou tanto a parte interna quando a parte de fora do mercado. As amigas Alana Araujo, Isabele Nascimento e Brena Vieira estavam entre as foliãs mais animadas do Mercado dos Pinhões.

O tradional Bloco Concentra Mas Não Sai, na Praça do Ferreira, reuniu um público diversificado e trouxe um repertório inspirado nos imortais da música brasileira como Adoniran Barbosa. Marchinhas, sambas e o axé também ditaram o ritmo apaixonado do público na praça. Destaque para a criatividade expressa nas fantasias dos foliões.

Criatividade nas fantasias marcou a noite no bloco Concentra Mas Não Sai, na Praça do Ferreira Foto: Camila Lima

A Praça era só animação para jovens, idosos, criança e adultos, tudo combinado com a temperatura quente da noite de sábado em Fortaleza.

João Batista que se divertiu ao som das marchinhas fantasiado de Chacrinha Foto: Camila Lima

Foi o caso do folião João Batista, que se divertiu ao som das marchinhas fantasiado de Chacrinha. O clima de descontração foi marcado também pela tranquilade no local, sem nenhuma ocorrência de acordo com a polícia.

A Praça da Gentilândia ficou pequena para o público que foi prestigiar a turma da banda Alfazemas que trouxe na bagagem o som do brega, da guitarrada e outros ritmos do Nordeste. O repertório da banda também teve espaço para cancões dos Mamonas Assassinas, de Sidney Magal e até o manguebeat de Chico Science foram tocados e garantiram a boa energia do público.

O som da turma do Alfazemas levantou o público presente na praça da Gentilândia Foto: Camila Lima



Domingo

O Pré-Carnaval de Fortaleza segue com a programação neste domingo (3) com apresentações no Mercado da Aerolândia, de 17h às 20h, com a presença da cantora Mel Matos e Banda e também no Passeio Público com a Banda Pacote de Biscoito a partir das 9h até o meio-dia.

No Polo dos Queijos, de 10h às 15h, se apresentam Farra DusBons e Batikum de Skina. No Largo dos Tremembés, de 17h às 20h, a animação fica por conta de Tambor de Crioula Filhos de Mãe Maria e Devotos de São Benedito.