Veículo de motorista de aplicativo capota após colisão na Aldeota

Um motorista de aplicativo ficou ferido após capotar o carro no cruzamento das ruas Visconde de Mauá com Padre Valdevino, bairro Aldeota, na noite desta quarta-feira (12).

De acordo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o condutor do veículo avançou a via preferencial e bateu em um carro de passeio. Com o impacto, o veículo modelo Renault Sandero capotou e foi parar do outro lado da pista.

Uma faixa da rua Padre Valdevino teve que ser interditada, o que deixou o trânsito lento, já que a via possui um corredor exclusivo para ônibus.

Segundo a polícia, o motorista disse que confundiu a via preferencial. Ele teve apenas um ferimento na mão e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foi divulgada a identificação dos envolvidos no acidente.

Por volta das 20h30, os policiais ainda aguardavam a chegada da perícia para a liberação do trânsito no local.